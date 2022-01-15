Блинкен и Боррель обсудили ситуацию вокруг Украины и меры в случае агрессии РФ

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в субботу обсудили по телефону координацию в связи с ситуацией вокруг Украины, шеф американской дипломатии также вновь заявил о серьезных мерах в случае агрессии РФ. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

"[Они] обсудили свою тесную координацию бок о бок с союзниками по НАТО и европейскими партнерами в ответ на вызывающее глубокое беспокойство продолжающееся наращивание военных сил РФ на Украине и близ нее", - утверждается в сообщении.

"Госсекретарь Блинкен подтвердил, что дальнейшая агрессия РФ против Украины приведет к быстрым, серьезным и скоординированным последствиям", - добавили в Госдепе.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.