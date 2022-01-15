СНБО Украины заявил, что за кибератакой стоят связанные с разведкой Белоруссии хакеры

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк утверждает, что за кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии.

"Эта группировка занимается кибершпионажем и связана со спецслужбами Республики Беларусь", - сказал Демедюк в субботу в интервью агентству Reuters. По его мнению, произошедшие атаки "были прикрытием для более деструктивных действий, которые происходят вне поля общественного зрения".