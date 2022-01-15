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CNN: Белый дом следит за ситуацией с захватом заложников в синагоге в Техасе

Спецслужбы выясняют личность предполагаемого преступника, отмечает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. /ТАСС/. Белый дом отслеживает ситуацию в Колливилле (штат Техас), где неизвестный в субботу захватил заложников в синагоге. Об этом сообщает телеканал CNN.

В эфире демонстрируются кадры работы полиции и ФБР на месте происшествия. По данным правоохранителей, пока никто не пострадал. Спецслужбы выясняют личность предполагаемого преступника.

Телекомпания ABC сообщила, что в заложниках находятся четыре человека, в том числе раввин. Захвативший заложников, по сведениям телекомпании, утверждает, что у него есть взрывные устройства. По информации ABC, предполагаемый преступник требует освободить из тюрьмы его сестру, осужденную за терроризм.

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