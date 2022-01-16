Президент Чехии осудил бойкот Олимпиады в Пекине

ПРАГА, 16 января. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан выступил против бойкота предстоящих XXIV зимних Олимпийских игр и злоупотребления олимпийской идеей в политических целях. Видеообращение президента к членам чешской сборной, направляющимся в Китай, было выложено в субботу вечером на сайте Пражского града.

"Я принципиально против злоупотребления идеей Олимпиады в политических целях, - подчеркнул Земан. - Мы уже это испытали в прошлом - в Москве (летняя Олимпиада 1980 года) и Лос-Анджелесе (летние Олимпийские игры 1984 года). Сейчас [мы наблюдаем более] слабую форму такого злоупотребления, когда бойкот объявляется только [на уровне] политиков, а не спортсменов. Честно сказать, если некоторые политические функционеры не будут на Олимпиаде, ничего страшного не произойдет".

6 декабря Соединенные Штаты объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. Однако американские спортсмены примут участие в соревнованиях. Инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада. Нидерланды также решили не направлять правительственную делегацию на Игры в Пекине, но власти королевства не связывают это с их бойкотом.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.