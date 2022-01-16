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Байдена проинформировали о ситуации с захватом заложников в синагоге в Техасе

Президент США продолжит получать обновления, отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден проинформирован о захвате заложников в синагоге в Колливилле (штат Техас), глава государства следит за развитием событий. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент проинформирован о развитии ситуации с заложниками <...>. Он продолжит получать обновления", - написала она у себя в Twitter.

"Высокопоставленные представители команды, занимающейся вопросами нацбезопасности, находятся в контакте с руководством федеральных правоохранительных органов", - добавила Псаки.

Телекомпания ABC ранее сообщила, что в заложниках находятся четыре человека, в том числе раввин. Захвативший заложников, по сведениям телекомпании, утверждает, что у него есть взрывные устройства. Как заявил телеканалу неназванный представителей властей, вооруженный мужчина утверждает, что является братом осужденной за терроризм Аафии Сиддикки и требует освободить ее. Сиддикки отбывает наказание на базе ВВС в Техасе, она была приговорена к 86 годам за покушение на убийство американского солдата в 2010 году и подозревается в связях с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Спецслужбы выясняют личность подозреваемого.

Теги
СШАБайден, ДжоПсаки, Джен
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