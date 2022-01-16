Трамп утверждает, что при нем Россия не стала бы продвигаться в Латинскую Америку

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Заявления, что РФ не исключает развертывания военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле, вызваны недостаточным уровнем уважения к США при президенте Джо Байдене. С таким утверждением выступил в субботу экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Аризоне. Трансляцию его выступления ведет телеканал Newsmax .

В своей речи Трамп подверг критике внешнюю политику нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Как утверждает бывший президент, Байдену не удается успешно противостоять действиям других государств на международной арене.

"Это нехватка уважения. У нас никогда не было таких проблем с [президентом РФ Владимиром] Путиным и Украиной, не было проблем с [председателем КНР] Си Цзиньпином. Китай, Россия и Иран занимаются провокациями и проводят агрессию. Они бы никогда не осмелились на такое раньше, и вы сами видели, что [они] не делали этого. А теперь они играют с нами", - сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI заявил, что Россия может провести мероприятия по линии Военно-морского флота, если Соединенные Штаты будут провоцировать и продолжать оказывать военное давление на РФ. Отвечая на вопрос, рассматривается ли вообще вероятность развертывания российской военной инфраструктуры, например, в Венесуэле или на Кубе, Рябков сказал: "Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду".

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