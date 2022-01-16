Президент Венесуэлы заявил, что надеется на возобновление переговоров с оппозицией

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу заявил, что надеется на возобновление переговоров с оппозицией в Мексике, которые были прерваны по инициативе венесуэльских властей.

"Я надеюсь, что будут приняты позитивные меры, и что, чем раньше мы возобновим диалог в Мексике - чего ждет вся страна, - тем лучше", - сказал он в ежегодном обращении к нации, которое транслировалось на его странице в Twitter.

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали в августе 2021 года в Мексике переговоры при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу. Позднее Мадуро заявил об отказе от дальнейших переговоров с оппозицией до тех пор, пока США не ответят за похищение гражданина Венесуэлы и Колумбии Алекса Сааба. Он был задержан в Кабо-Верде и экстрадирован в США, где обвиняется в отмывании бюджетных средств Венесуэлы через структуры в США. Каракас выразил протест по поводу его ареста, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.

Несмотря на приостановку переговоров, оппозиционная коалиция "Блок демократического единства" приняла участие в региональных выборах, которые прошли в Венесуэле 21 ноября прошлого года. Политические оппоненты Мадуро получили губернаторские посты в четырех из 23 штатов.