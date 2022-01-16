СМИ: КНДР возобновила железнодорожное сообщение с Китаем

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. Власти КНДР в воскресенье возобновили железнодорожное сообщение с КНР. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

По его данным, грузовой поезд из КНДР прибыл на станцию в городе Даньдун.

В условиях пандемии коронавируса власти КНДР в начале 2020 года приняли чрезвычайные меры для защиты страны от проникновения инфекции, в том числе были закрыты границы государства. По официальным данным, в КНДР до сих пор не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.