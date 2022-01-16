СМИ: базу турецких сил в Ираке атаковали три ракеты

ТАСС, 16 января. Военная база турецкой армии, расположенная в иракской провинции Найнава, в ночь на воскресенье подверглась ракетной атаке. Об этом сообщил иракский новостной портал Shafaq news.

По его информации, три ракеты разорвались в районе турецкой военной базы Зликан на северо-востоке от города Мосул. По данным представителя силовых структур провинции, никто из турецких военнослужащих не пострадал.

Турецкая артиллерия открыла огонь по месту предполагаемого запуска ракет.

База Зликан была обустроена Турцией на иракской территории под предлогом борьбы с формированиями Рабочей партии Курдистана, которую в Анкаре считают террористической организацией. Турецкий парламент регулярно обновляет мандат вооруженных сил на действия за пределами границ республики. Основанием для этого Анкара называет свое право на самооборону, закрепленное международным законодательством.

Иракское руководство осуждает действия турецких ВС, называя их нарушением суверенитета Ирака.