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Протесты в Казахстане

Генсек ОДКБ уверен, что новое обострение ситуации в Казахстане невозможно

Генсек ОДКБ Станислав Зась Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Генсек ОДКБ Станислав Зась
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Новый всплеск беспорядков в Казахстане вряд ли возможен, считает генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

"Я бы не стал говорить об опасности какого-то реванша либо нового всплеска. Я практически уверен, что это невозможно, потому что, во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников. Соответственно, будут приняты меры в рамках закона Республики Казахстан. И конечно же, все сделали для себя выводы из этой ситуации - не только казахский народ, но и руководство страны", - сказал он в интервью RT.

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