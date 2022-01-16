Генсек ОДКБ уверен, что новое обострение ситуации в Казахстане невозможно

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Новый всплеск беспорядков в Казахстане вряд ли возможен, считает генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

"Я бы не стал говорить об опасности какого-то реванша либо нового всплеска. Я практически уверен, что это невозможно, потому что, во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников. Соответственно, будут приняты меры в рамках закона Республики Казахстан. И конечно же, все сделали для себя выводы из этой ситуации - не только казахский народ, но и руководство страны", - сказал он в интервью RT.