Microsoft подтвердила факт кибератаки на украинские организации

ТАСС, 16 января. Компания Microsoft сообщила, что имеет в распоряжении свидетельства совершения хакерской атаки на государственные и некоммерческие украинские организации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в блоге компании.

"Microsoft обнаружила свидетельства деструктивной операции вредоносного программного обеспечения (ПО), нацеленного на несколько организаций на Украине", - говорится в сообщении. Вредоносное ПО имеет сходство с программой-вымогателем, но в нем отсутствует механизм восстановления, предназначенный для получения выкупа. Таким образом, это вредоносное ПО используется для разрушения и вывода целевых устройств из строя, а не для получения выкупа, отмечается в блоге.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила 14 января, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования, которая произошла в ночь на пятницу. Временно было недоступно также приложение госуслуг "Дия". В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил с утверждением о причастности России к этой кибератаке. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN сообщил, что Россия никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, работу уже возобновили 90% затронутых атакой украинских сайтов. Он добавил, что Украина по этой проблеме "тесно сотрудничает с США и Великобританией", и назвал произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку в стране. При этом он не стал говорить о том, какая страна может стоять за кибератаками.