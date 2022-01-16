Президент и премьер Сербии проголосовали на референдуме по изменениям в конституцию

БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр страны Ана Брнабич в воскресенье приняли участие в голосовании на референдуме о внесении изменений в области правосудия в конституцию страны.

Вучич разместил в Instagram видеозаписи с избирательного участка, сопроводив их сообщением: "Выполнил свой гражданский долг". Сербский лидер проголосовал одним из первых на избирательном участке в районе Нови-Београд.

Брнабич проголосовала в районе Дедине. После этого премьер заявила журналистам, что голосовала "за независимую судебную систему и самостоятельную прокуратуру".

Референдум по вопросу изменения Конституции Сербии в области правосудия стартовал в воскресенье. Избирательные участки закроются в 20 часов по местному времени (22:00 мск).

Поправка в конституцию

Изменения, вынесенные на референдум, касаются правосудия, а именно избрания судей и прокуроров. Если граждане поддержат изменения в конституцию, то судьи больше не будут избираться в Народной скупщине (парламенте), это будет делать Высокий совет судейства, состоящий из 11 человек - шести судей, избранных другими судьями, четырех юристов, избранных парламентом, и председателя Верховного суда.

В выборах судей больше не смогут принимать участие министр юстиции, председатель Верховного кассационного суда, председатель парламентского комитета по правосудию. Отменяется трехлетний испытательный срок для судей.

Государственные прокуроры в случае принятия поправки также будут избираться не парламентом по предложению правительства, а Высоким советом прокуроров. Он будет состоять из 11 человек - пяти общественных прокуроров, четверых членов, избираемых в парламенте квалифицированным большинством (2/3 от всех голосов), а также министра юстиции и верховного прокурора. Кроме того, упраздняется должность заместителей прокуроров.

Референдум проходит в связи с требованиями ЕС к Белграду реформировать правосудие. Взамен Брюссель обещает "лучшие оценки прогресса Сербии в процессе евроинтеграции".

Референдум проходит по новому закону, который отменяет обязательный порог явки в 50%. Согласно документу, для принятия инициативы на референдуме теперь будет необходимо простое большинство голосов. Если граждане проголосуют против поправок в конституцию, то новый референдум по этому вопросу может быть проведен не ранее чем через четыре года.