Минцифры Украины заявило о наличии доказательств причастности России к кибератакам

"На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте ведомства.

В министерстве утверждают, что цель кибератак - "не только запугать общество, но и дестабилизировать ситуацию на Украине, остановив работу государственного сектора и подорвав доверие к власти со стороны украинцев". Уточняется, что Служба госсвязи, Служба безопасности Украины (СБУ) и сотрудники киберполиции продолжают расследовать инцидент.

СБУ сообщила 14 января, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования, которая произошла в ночь на пятницу. Временно было недоступно также приложение госуслуг "Дия". В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил с утверждением о причастности России к этой кибератаке. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN сообщил, что Россия никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, работу уже возобновили 90% затронутых атакой украинских сайтов. Он добавил, что Украина по этой проблеме "тесно сотрудничает с США и Великобританией", и назвал произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку в стране. При этом он не стал говорить о том, какая страна может стоять за кибератаками.