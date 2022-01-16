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Акила Салех возвращается на пост спикера парламента Ливии

Он оставил его в сентябре для участия в президентских выборах

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Акила Салех вновь займет пост спикера Палаты представителей (однопалатный парламент) Ливии после того, как оставил его в сентябре для участия в президентских выборах. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье его советник по СМИ Фатхи аль-Марими.

"Акила Салех возвращается на пост спикера Палаты представителей и будет председательствовать на ее заседании в понедельник, 17 января", - сказал он.

По словам собеседника агентства, повестка встречи включает большое количество вопросов, которые предлагает обсудить ряд депутатов. "В частности, речь идет о смене правительства [Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамида Дбейбы], внесении изменений в законы о выборах и референдуме по новой конституции", - отметил он.

22 декабря прошлого года Высшая избирательная комиссия Ливии официально объявила о переносе голосования, которое было запланировано на 24 декабря, и рекомендовала Палате представителей провести первый тур выборов главы государства через месяц - 24 января 2022 года. Избирком отметил, что окончательное решение о новых сроках должны принять именно законодатели. Однако депутаты не согласились с инициативой избиркома об отсрочке выборов всего на один месяц "по соображениям безопасности". Новую дату их проведения они до сих пор не предложили.

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