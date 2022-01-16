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Глава МИД Украины заявил, что Киев вместе с Западом реализует пакет мер по сдерживанию РФ

Дмитрий Кулеба считает, что переговоры России с представителями НАТО и США стали "кульминацией дипломатии сдерживания"

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Украина вместе со странами Запада прикладывает усилия к сдерживанию России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью, которое опубликовано в воскресенье на сайте германской газеты Bild.

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"Вместе с союзниками и партнерами мы тесно работаем над реализацией масштабного пакета по сдерживанию", - сказал он. По его словам, данный план охватывает три аспекта: дипломатию, работу над экономическими санкциями, а также углубление оборонного сотрудничества Запада с Украиной. Существенных подробностей на этот счет он не привел.

Кулеба считает, что прошедшие на этой неделе переговоры России с представителями НАТО и США стали "кульминацией дипломатии сдерживания".

10 января прошли российско-американские переговоры в Женеве, 12 января собрался Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоялось заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Теги
УкраинаСШАРоссияКулеба, Дмитрий Иванович
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