Лидер британской оппозиции обвинил Джонсона в нарушении законов

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Лидер находящейся в оппозиции Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер обвинил главу правительства страны Бориса Джонсона в нарушении законов, введенных в стране на время действия общенационального карантина. Об этом Стармер заявил в воскресенье в интервью вещательной корпорации BBC .

"Я считаю, что он нарушил закон, и он сам практически признался в том, что нарушил закон. [В премьерской канцелярии] на Даунинг-стрит даже принесли извинения королеве за некоторые из вечеринок, которые там проходили, - заявил Стармер. - Происходящее представляется мне вполне очевидным. Вечеринки устраивались в промышленных масштабах, что почти не отрицается, так что факты говорят сами за себя. Премьер-министр преступил закон, а затем солгал по этому поводу".

Ранее на этой неделе Стармер, с 2008 по 2013 год возглавлявший Королевскую прокурорскую службу, призвал главу правительства страны подать в отставку. Этот призыв был поддержан Шотландской национальной партией и несколькими членами правящей Консервативной партии, однако в настоящий момент инициатива о вотуме доверия премьеру не имеет достаточной открытой поддержки среди однопартийцев Джонсона.

"Партигейт"

Дальнейшая политическая судьба главы британского кабмина оказалась под угрозой из-за череды громких скандалов, касающихся вечеринок, проводившихся на Даунинг-стрит во время действия жестких коронавирусных ограничений. Известно, что как минимум две из них - 15 мая и 20 мая 2020 года - посещал сам Джонсон. Как объяснил сам премьер, он полагал, что речь идет об исключительно "рабочем мероприятии", однако принес извинения всем, кого возмутило его поведение. Он также инициировал проведение внутреннего расследования.

Скандал разгорелся еще сильнее, когда в пятницу британские СМИ сообщили, что две вечеринки в премьерской резиденции состоялись накануне похорон супруга Елизаветы II принца Филипа в апреле 2021 года. Новые подробности по поводу многочисленных вечеринок на Даунинг-стрит всплывают в британских газетах каждый день.

Часть вечеринок проходила в те дни, когда в стране из-за пандемии были запрещены почти любые личные контакты между людьми, не проживающими вместе. Нарушение временно введенных законов было чревато крупными штрафами. Проведение совещаний и некоторых других мероприятий в офисах при невозможности удаленной работы допускалось, однако в правилах подчеркивалось, что коллеги должны контактировать друг с другом лишь в тех случаях, когда это вызвано рабочей необходимостью.

План спасения

Несмотря на крайне сложную для Джонсона ситуацию члены его кабинета заявляют, что он не собирается покидать свой пост. Как пишет The Sunday Times, на следующей неделе глава правительства начнет масштабную кампанию по спасению своей репутации и рейтинга партии тори, которая, судя по опросам, потерпела бы разгромное поражение на выборах в парламент, если бы они состоялись сейчас.

По данным издания, в правительстве готовится целый ряд популистских инициатив, которые призваны вернуть консерваторам симпатии избирателей, прежде всего пожилых британцев. Помимо финансовой помощи безработным, малоимущим и пенсионерам пиар-операции "Красное мясо" и "Спасти большого пса" предполагают также новые инициативы по борьбе с нелегальной миграцией, а также ослабление коронавирусных ограничений в конце января. The Sunday Times сообщает, что на Даунинг-стрит также может быть введен запрет на употребление алкогольных напитков, а всех членов окружения Джонсона, причастных к организации вечеринок, ждет показательное увольнение.