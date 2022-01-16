В Лондоне подтвердили, что захвативший синагогу в Техасе преступник был британцем

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. МИД Соединенного Королевства подтвердил, что мужчина, захвативший синагогу в городе Колливилль (штат Техас), был подданным Великобритании. Об этом в ведомстве сообщили в воскресенье агентству Reuters.

"Нам известно о гибели британца в Техасе, и мы находимся в контакте с местными властями", - говорится в заявлении Форин оффиса.

В субботу вечером глава полиции Колливилля сообщил на пресс-конференции, что захвативший синагогу мужчина мертв, а люди, которых он взял в заложники, освобождены в результате операции, проведенной ФБР. Единственным погибшим был сам преступник.

Как сообщил ранее британский Sky News, источники телеканала подтвердили, что человек, взявший заложников в синагоге, был британским гражданином. На это косвенно указывает и тот факт, что преступник говорил с сильным британским акцентом. Его голос можно было услышать во время прямой трансляции службы в синагоге, которая велась в Facebook.

Телекомпания ABC в субботу сообщила о захвате в заложники четырех человек, в том числе раввина. Как заявлял телеканалу неназванный представитель властей, вооруженный мужчина утверждал, что является братом осужденной за терроризм Аафии Сиддикки и требовал освободить ее. Сиддикки отбывает наказание на базе ВВС в Техасе, она была приговорена к 86 годам тюрьмы за покушение на убийство американского солдата в 2010 году и подозревается в связях с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ). В свою очередь адвокат Аафии Сиддикки Марва Элибиалли заявила телекомпании CNN, что человек, захвативший заложников в синагоге, не является братом ее подзащитной. Представители правоохранительных органов штата Техас на пресс-конференции отказались предоставить подробности о личности злоумышленника.