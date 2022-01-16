Умер бывший президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта

ПРЕТОРИЯ, 16 января. /ТАСС/. Бывший президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, свергнутый военными с поста главы государства в августе 2020 года, умер в воскресенье в возрасте 77 лет. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на семью политика.

"Кейта скончался утром в воскресенье в собственном доме в [малийской столице] Бамако", - заявил AFP родственник бывшего главы государства.

Получив образование в области международных отношений, Кейта вступил в политическую жизнь Мали в середине 80-х годов минувшего столетия. Осенью 1993 года он занял пост главы МИД Мали, а в феврале 1994 года был назначен на должность премьер-министра, в которой он пробыл шесть лет. Кейта безуспешно участвовал в качестве кандидата в президентских выборах в 2002 и 2007 годах. Однако в 2013 году ему удалось победить на выборах главы государства, а в 2018 году он был переизбран на пост президента.

18 августа 2020 года в Мали произошел военный переворот, было арестовано высшее руководство страны, включая президента республики. Под давлением военных Кейта 19 августа объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента.

Вечером 1 сентября он был экстренно госпитализирован в одну из больниц Бамако. Родственники сообщили, что у Кейты произошел инсульт, но в легкой форме. Он был выписан из больницы 3 сентября. Через два дня прибывший в Бамако из Объединенных Арабских Эмиратов самолет с группой медиков вылетел в Абу-Даби с бывшим президентом на борту. После прохождения лечения за рубежом Кейта вернулся в Мали 22 октября 2020 года. С тех пор он жил в своем доме в Бамако.