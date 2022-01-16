В ходе беспорядков в Алма-Ате похитили свыше 1,3 тыс. единиц оружия

НУР-СУЛТАН, 16 января. /ТАСС/. Участники беспорядков в Алма-Ате при захвате оружейных магазинов похитили более 1,3 тыс. единиц оружия. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов.

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"Группы террористов захватили семь оружейных магазинов, где завладели оружием и боеприпасами. Было похищено 1 347 единиц оружия", - сказал он.

По словам Таймерденова, в общей сложности украдены 501 единица нарезного, 807 единиц гладкоствольного и 39 единиц газотравматического оружия. Он уточнил, что участники беспорядков предприняли 27 попыток захвата здания департамента алма-атинской полиции. "Нападения совершали профессионально подготовленные люди, в совершенстве владеющие оружием и методами ведения боя. При этом они не оставляли убитых, раненых забирали с собой. В эти дни было семь нападений на морги, в ходе которых 41 тело погибших было похищено неизвестными лицами", - отметил глава полицейского департамента.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева Организация Договора о коллективной безопасности направила в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах. Согласно сведениям Генеральной прокуратуры, в ходе беспорядков пострадали более 4,5 тыс. человек, в морги было доставлено 225 тел погибших.