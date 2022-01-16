NYT: дипломаты РФ на переговорах намекали на перемещение ядерных ракет ближе к США

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Российские дипломаты на переговорах с представителями США и НАТО по безопасности "намекали" на возможность размещения ядерных ракет "ближе к американским берегам" в том случае, если Запад не примет требования Москвы о гарантиях безопасности в Европе. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном в воскресенье в газете The New York Times , которая ссылается на западных дипломатов, участвовавших в дискуссиях.

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По версии издания, напрямую о таких планах российские представители не заявляли. Газета не уточняет, как именно эти намеки были выражены, а также о каких конкретно странах и территориях, расположенных "ближе к берегам США", идет речь. Однако она утверждает, что это позволило бы сократить время подлета к цели до пяти минут.

По мнению авторов статьи, нельзя сказать, насколько серьезны такие планы и не являются ли они попыткой запугать западные страны с целью вынудить их принять российские требования на переговорах. В то же время, как отмечают журналисты, подобные намерения напоминают о Карибском кризисе начала 1960-х годов.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI заявил, что Россия может провести мероприятия по линии ВМФ, если Вашингтон будет провоцировать Москву и продолжать оказывать на нее военное давление. Отвечая на вопрос, рассматривается ли вообще вероятность развертывания российской военной инфраструктуры, например в Венесуэле или на Кубе, он сказал: "Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду".

Российско-американские консультации по вопросам, касающимся гарантий безопасности, прошли в понедельник в Женеве. В среду в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а в четверг в Вене было проведено совещание Постоянного совета ОБСЕ.