{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Израильские военные сообщили о завершении учений ВВС Израиля и США "Сокол пустыни"

Учения проводились на базе ВВС Увда

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля сообщила в воскресенье о завершении совместных учений ВВС еврейского государства и США "Сокол пустыни".

"На этой неделе завершились совместные международные учения "Сокол пустыни". Учения проводились на базе ВВС Увда (расположена на юге Израиля - прим. ТАСС) совместно с Центральным командованием ВВС США. В учениях участвовали 122-я, 119-я и 115-я эскадрильи ВВС США, а также 55-я американская истребительная эскадрилья, которая использует истребители F-16", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Военные добавили, что "в ходе учений израильские и американские экипажи летали крылом к крылу и отрабатывали различные воздушные сценарии и удары". Учебные маневры стали "важным шагом в развитии стратегического сотрудничества и оперативной готовности ВВС Израиля и США", добавили в пресс-службе.

Теги
СШАИзраиль
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
NYT: дипломаты РФ на переговорах намекали на перемещение ядерных ракет ближе к США
По мнению авторов статьи, нельзя сказать, насколько серьезны такие планы и не являются ли они попыткой запугать западные страны с целью вынудить их принять российские требования на переговорах
Читать полностью