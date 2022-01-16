СМИ: Порошенко перед возвращением на Украину заказал машины в два аэропорта Киева

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко, который планирует вернуться на Украину рейсом из Варшавы 17 января, забронировал на этот день автомобили для себя в два аэропорта. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале украинского издания "Сегодня".

"По нашей информации, Порошенко обратился в сервис по прокату машин. Одно авто за €150 класса L (полноразмерный седан уровня Skoda Octavia) с подачей утром в аэропорт "Киев", что в Жулянах. Для оформления заявки было использовано имя MR. Incognito", - сказано в сообщении. Утверждается, что во втором случае фигурирует настоящая фамилия Порошенко, при этом "машину будут забирать в терминале аэропорта Борисполь в 14:00 (15:00 мск)".

Ранее Порошенко сообщил, что прилетит в Киев 17 января рейсом компании Wizz Air из Варшавы. На этот же день назначено заседание Печерского районного суда Киева, на котором рассмотрят ходатайство об аресте экс-президента.

Порошенко сообщил в воскресенье на брифинге в Варшаве, что допускает ситуацию, когда его борт могут посадить не в плановом аэропорту Жуляны, а в каком-нибудь другом. В партии "Европейская солидарность" уже заявили, что если это произойдет, то сторонники Порошенко устроят акцию протеста у офиса главы государства Владимира Зеленского в Киеве.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.