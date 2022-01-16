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В Сомали произошло неудачное покушение на губернатора региона Хиран

Губернатор выжил, погиб его охранник, еще двое ранены

ПРЕТОРИЯ, 16 января. /ТАСС/. Губернатор сомалийского региона Хиран Али Джейте Осман пережил в воскресенье покушение, устроенное боевиками террористической организации "Аш-Шабаб". Об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

Автомобиль губернатора находился в автоколонне, которая проходила по западной части города Беледуэне в центральной части Сомали. На пути ее движения террористами была устроена засада. Губернатор выжил, погиб его охранник, еще двое ранены, отметило издание.

Ранее в столице страны Могадишо было совершено покушение на пресс-секретаря премьер-министра Сомали. Он выжил и сейчас находится в больнице. Его состояние стабильно.

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