Надпись в поддержку Джоковича высветится на высотном здании в центре Белграда

БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Надпись в поддержку сербского теннисиста Новака Джоковича, депортированного из Австралии, высветится на самом высоком здании Белграда. Об этом в воскресенье сообщила газета Вечерне новости.

Вечером с 20:00 до 21:00 (с 22:00 до 23:00 мск) на фасаде самого высокого здания города - башне "Белград" элитного жилого комплекса "Белград на воде" высотой 168 м, строящегося на берегу реки Савы, - высветится надпись: "Ноле (уменьшительно-ласкательное прозвище Джоковича в Сербии - прим. ТАСС), ты - гордость Сербии!" После этого здание окрасится в цвета сербского триколора.

Высотная башня "Белград" является одним из новых символов Сербии. В праздничные дни на фасаде здания появляются поздравления и подсветка.

Ранее свою поддержку спортсмену, депортированному из Австралии, высказали президент Сербии Александар Вучич, министр спорта страны Ваня Удовичич, Олимпийский комитет Сербии и другие.

Первая ракетка мира Джокович, прилетел в Австралию для участия в турнире из серии Большого шлема. Он был задержан в аэропорту Мельбурна 5 января из-за того, что не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну. Джокович оспорил законность решения пограничной службы, и выиграл дело, но австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны. Спортсмен подал новую апелляцию, но иск был отклонен.