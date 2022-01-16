Париж заявил, что страны ЕС полностью поддерживают усилия в рамках "нормандского формата"

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Страны ЕС полностью поддерживают дипломатические усилия по урегулированию кризиса на Украине в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД Франции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств 27 стран сообщества, состоявшейся 13-14 января во французском Бресте.

Это совещание, отмечается в заявлении, позволило его участникам "провести обмен мнениями по вопросам безопасности восточных соседей ЕС в условиях роста напряженности между Россией и Украиной, а также по ситуации в Казахстане и Белоруссии".

Главы МИД заявили о своей приверженности "принципам территориальной целостности и нерушимости границ, а также праву государств самостоятельно выбирать союзы". "Министры также выразили свою полную поддержку дипломатическим усилиям и особенно переговорам, проводимым Францией и Германией в рамках "нормандского формата" с целью всеобъемлющей реализации минских соглашений", - указывается в сообщении.

Участники совещания также выступили за продолжение требовательного диалога с Россией в соответствии с европейскими параметрами, "поскольку речь идет в первую очередь о безопасности европейцев".