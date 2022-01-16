В Сербии завершилось голосование на референдуме об изменениях в конституции

БЕЛГРАД, 16 января. /ТАСС/. Избирательные участки на референдуме по внесению изменений в Конституцию Сербии закрылись в 20:00 по местному времени (22:00 мск). Об этом сообщили ТАСС в Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии.

"Голосование на референдуме завершилось. Избирательные участки на территории страны, которых сегодня работало 8 179, закрылись", - сообщили в РИК.

Референдум по вопросу изменения Конституции Сербии в области правосудия прошел в воскресенье. Граждане отвечали на вопрос: "Вы за подтверждение акта об изменении Конституции Республики Сербия?" Голосующие должны были ответить на вопрос "да" или "нет".

Изменения, вынесенные на референдум, касаются правосудия, а именно избрания судей и прокуроров. Если граждане поддержат изменения в конституции, то судьи больше не будут избираться в Народной скупщине (парламенте), а это будет делать Высокий совет судейства, состоящий из 11 человек - шести судей, избранных другими судьями, четырех юристов, избранных парламентом, и председателя Верховного суда. В выборах судей больше не смогут принимать участие министр юстиции, председатель Верховного кассационного суда, председатель парламентского комитета по правосудию. Отменяется трехлетний испытательный срок для судей.

Государственные прокуроры в случае принятия поправки также будут избираться не парламентом по предложению правительства, а Высоким советом прокуроров. Он будет состоять из 11 человек - пяти общественных прокуроров, четверых членов, избираемых в парламенте квалифицированным большинством (2/3 от всех голосов), а также министра юстиции и верховного прокурора. Кроме того, упраздняется должность заместителей прокуроров.

Референдум проходит в связи с требованиями ЕС к Белграду реформировать правосудие. Взамен Брюссель обещает "лучшие оценки прогресса Сербии в процессе евроинтеграции". Референдум проходит по новому закону, который отменяет обязательный порог явки в 50% при проведении референдума. Согласно документу, для принятия инициативы на референдуме теперь будет необходимо простое большинство голосов. Если граждане проголосуют против поправок в конституцию, то новый референдум по этому вопросу может быть проведен не ранее чем через четыре года.