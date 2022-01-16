В Киеве "заминировали" аэропорт, куда утром должен прибыть Порошенко

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Неизвестный злоумышленник сообщил о минировании столичного аэропорта Киев (Жуляны) на Украине, в который из Варшавы 17 января намерен прибыть экс-президент страны Петр Порошенко. Об этом сообщило в воскресенье агентство "Укринформ" со ссылкой на официального представителя полиции Киева Юлию Гирдвилис.

"Поступило сообщение о минировании аэропортов Киев и Борисполь. Сейчас там работают специалисты. О результатах проверки пока что информации нет", - сказала она. Другие подробности не сообщаются.

В субботу полиция уже проверяла аэропорт Жуляны из-за сообщения о его минировании. Это сообщение оказалось ложным.

Ранее Порошенко сообщил, что прилетит в Киев 17 января рейсом компании Wizz Air из Варшавы. На этот же день назначено заседание Печерского районного суда Киева, на котором рассмотрят ходатайство об аресте экс-президента.

Порошенко сообщил в воскресенье на брифинге в Варшаве, что допускает ситуацию, когда его борт могут посадить не в плановом аэропорту Жуляны, а в каком-нибудь другом. В партии "Европейская солидарность" уже заявили, что если это произойдет, то сторонники Порошенко устроят акцию протеста у офиса главы государства Владимира Зеленского в Киеве.