Столтенберг: у НАТО нет уверенности относительно планов России в ситуации с Украиной

ОТТАВА, 16 января. /ТАСС/. НАТО не может с уверенностью сказать, каковы намерения России в ситуации вокруг Украины. С таким утверждением выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью канадскому телеканалу CBC, вышедшему в эфир в воскресенье.

"Уверенности насчет намерений России нет, - сказал он, отвечая на вопрос о том, насколько серьезна угроза российского "вторжения". - Могут быть какие-то перемены планов. Так что можно спекулировать на этот счет, но реальность в том, что уверенности нет. Нам известно о значительном наращивании военных сил России, о десятках тысячах солдат и тяжелой технике. Мы также слышим очень грозную риторику".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.