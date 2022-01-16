Президенты Финляндии и Франции обсудили Украину и важность диалога с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 16 января. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг Украины и указал на важность диалога с Россией. Об этом сообщила вечером в воскресенье канцелярия финского лидера.

"Президенты обсудили текущую ситуацию на границах Украины и ситуацию с безопасностью Европы. Оба подчеркнули важность диалога с Россией. Необходимо, чтобы голос Европы был ясно слышен в ходе дебатов", - говорится в сообщении.

Президенты также обсудили сотрудничество в сфере безопасности в ЕС и тесное взаимодействие с США, добавили в канцелярии.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Основанием для таких обвинений стали утверждения, что Россия накапливает силы у границы с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уже называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключал вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупреждал, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Российско-американские консультации по вопросам, касающимся гарантий безопасности, прошли 10 января в Женеве. 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Министерство иностранных дел РФ 17 декабря 2021 года опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.