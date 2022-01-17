Вучич: граждане Сербии поддержали на референдуме изменения в конституции

БЕЛГРАД, 17 января. /ТАСС/. Граждане Сербии поддержали на прошедшем в воскресенье референдуме изменения в конституции в области правосудия. Об этом заявил президент республики Александар Вучич в обращении к нации по результатам референдума.

"На основании 97,02% обработанных бюллетеней "за" проголосовали 60,48% вышедших на голосование граждан, а 39,52% проголосовали "против". Всего проголосовали более 1,8 млн человек, преимущество проголосовавших "за" составило более 400 тыс. человек. Поздравляю граждан Сербии, которые проголосовали за изменения в конституции. Сербия направила позитивный сигнал миру, верю, что нам удастся в предстоящий период сделать шаги по дальнейшей демократизации и независимости судебной власти", - заявил Вучич.