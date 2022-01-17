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Байден проведет онлайн-встречу с Кисидой 21 января

Лидеры США и Японии обсудят, в частности, партнерство в сфере новых технологий, в том числе в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден проведет 21 января виртуальную встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден с нетерпением ждет того, чтобы работать вместе с премьер-министром Кисидой над продвижением нашего общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, а также расширением нашего тесного сотрудничества в ключевых сферах, таких как борьба с COVID-19, решение проблем климатического кризиса, а также партнерство в сфере новых и возникающих технологий, в том числе в рамках "четверки" [формат Четырехстороннего диалога по безопасности, включает Австралию, Индию, США и Японию]", - отмечается в тексте.

Теги
ЯпонияСШАКисида, ФумиоБайден, ДжоПсаки, Джен
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