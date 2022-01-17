Спикер парламента Сербии удовлетворен явкой на референдуме

БЕЛГРАД, 17 января. /ТАСС/. Спикер парламента Сербии Ивица Дачич выразил удовлетворение явкой на прошедшем в стране в воскресенье референдуме.

"Учитывая, что тема не пользовалась большим интересом [у граждан], чтобы рассчитывать на явку избирателей, как на выборах, <...> я исключительно доволен количеством людей, проголосовавших на референдуме. Люди имели право выразить свое мнение и использовали это право, чтобы сказать, согласны они или нет с таким способом выбора судебной власти. Эта власть - первая власть, которая практически сама себя лишила права выбирать людей, обладающих судебными полномочиями", - заявил Дачич в ночь на понедельник на специальной пресс-конференции по результатам народного волеизъявления.

Он уточнил, что ранее назначением и выбором судей занимался парламент страны, а после референдума и проведения всех необходимых процедур это не будет иметь связи с законодательной и исполнительной властью.

"Я хочу выразить свое удовольствие, что граждане подтвердили это решение парламента на референдуме. Это будет большой шаг в реформе верховенства права, большой шаг в деполитизации правосудия и, конечно, будет иметь позитивный эффект в нашей европейской интеграции, а этим и лучшей жизни для всех граждан", - заявил спикер.

Изменения, вынесенные на референдум, касаются правосудия, а именно избрания судей и прокуроров. Если граждане поддержат изменения в конституции, то судьи больше не будут избираться в Народной скупщине (парламенте), а это будет делать Высокий совет судейства, состоящий из 11 человек - шести судей, избранных другими судьями, четырех юристов, избранных парламентом, и председателя Верховного суда. В выборах судей больше не смогут принимать участие министр юстиции, председатель Верховного кассационного суда, председатель парламентского комитета по правосудию. Отменяется трехлетний испытательный срок для судей.

Государственные прокуроры в случае принятия поправки также будут избираться не парламентом по предложению правительства, а Высоким советом прокуроров. Он будет состоять из 11 человек - пяти общественных прокуроров, четверых членов, избираемых в парламенте квалифицированным большинством (2/3 от всех голосов), а также министра юстиции и верховного прокурора. Кроме того, упраздняется должность заместителей прокуроров.

Референдум прошел в связи с требованиями ЕС к Белграду реформировать правосудие. Взамен Брюссель обещал "лучшие оценки прогресса Сербии в процессе евроинтеграции". Голосование проводилось в соответствии с новым законом, который отменяет обязательный порог явки в 50% при проведении референдума. Таким образом, для принятия инициативы было необходимо простое большинство голосов. Если граждане проголосуют против поправок в конституции, то новый референдум по этому вопросу может быть проведен не ранее чем через четыре года.