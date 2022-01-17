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Власти Японии заявили об отсутствии ущерба судам в связи с ракетным запуском КНДР

Однако в стране продолжают анализировать информацию об осуществленном запуске, заявил секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно

ТОКИО, 17 января. /ТАСС/. Япония не зафиксировала ущерба своим морским и воздушным судам в связи с осуществленным в понедельник КНДР запуском, предположительно, баллистической ракеты. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"На данный момент мы не зафиксировали никакого ущерба японским морским и воздушным судам", - сказал он. По его словам, в настоящее время Япония продолжает анализировать информацию об осуществленном запуске. Никаких деталей, включая высоту полета ракеты и точное место падения, генсек кабмина не привел.

Береговая охрана Японии сообщила, что КНДР в понедельник совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Она упала в Японское море.

С начала 2022 года КНДР провела уже четыре ракетных запуска. Последний из них был осуществлен 14 января. Тогда северокорейские военные запустили две тактические управляемые ракеты с железнодорожного ракетного комплекса.

Теги
ЯпонияКНДР
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