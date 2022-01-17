Метрополитен Алма-Аты возобновил прерванную в период беспорядков работу

АЛМА-АТА, 17 января. /ТАСС/. Алма-Атинский метрополитен, функционирование которого было прервано почти две недели назад из-за беспорядков, с понедельника возобновил работу, передает корреспондент ТАСС. Как отметили ранее в пресс-службе подземки, это стало возможным благодаря стабилизации обстановки в городе.

Метро будет открыто с 07:00 (04:00 мск) до 21:00 (18:00 мск). Интервал движения поездов составит 10 минут в час пик и 13 минут в остальное время. До введения ограничений подземка работала с 06:20 (03:20 мск) до 00:00 (21:00 мск). О дальнейших изменениях в графике ее функционирования жителям мегаполиса сообщат дополнительно. Алма-Атинский метрополитен является единственным в Казахстане.

По данным управления городской мобильности, с этого же дня общественный транспорт в мегаполисе, включая троллейбусы и пригородные маршруты, будет курсировать до 21:00. При этом в Алма-Ате в связи с чрезвычайным положением с 23:00 (20:00 мск) до 07:00 действует комендантский час.