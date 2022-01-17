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Япония выразила протест КНДР в связи с ракетными запусками

По предварительным оценкам, ракеты пролетели расстояние около 300 км

ТОКИО, 17 января. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с осуществленными в понедельник ракетными запусками. Об этом сообщил журналистам японский министр обороны Нобуо Киси.

"Мы выразили протест по дипломатическим каналам. Подобные пуски идут вразрез с резолюциями Совбеза ООН, а также несут в себе угрозу безопасности нашей страны и региона", - сказал он.

По данным Минобороны Японии, КНДР в понедельник осуществила запуск двух баллистических ракет, которые упали в Японское море недалеко от восточного побережья Корейского полуострова. По предварительным оценкам, они пролетели расстояние около 300 км.

Южнокорейский Комитет начальников штабов также сообщает о запуске двух ракет из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна.

Это уже четвертый запуск, осуществленный КНДР с начала года.

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ЯпонияКНДР
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