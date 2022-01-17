Число задержанных в Алма-Ате участников незаконных акций возросло до 2,6 тыс.

НУР-СУЛТАН, 17 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана с начала антитеррористической операции в Алма-Ате задержали 2 601 человека за участие в незаконных акциях, мародерстве и других преступлениях. 15 января сообщалось о 2 402 задержанных.

"Всего с начала антитеррористической операции задержан 2 601 участник незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4 077 боеприпасов", - сообщила в понедельник пресс-служба комендатуры города Алма-Аты.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах. По данным Генпрокуратуры, в ходе беспорядков пострадали более 4,5 тыс. человек, в морги было доставлено 225 тел погибших.