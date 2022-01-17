Порошенко прибыл в аэропорт Варшавы и вылетает в Киев

ВАРШАВА, 17 января. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в понедельник в варшавский аэропорт им. Фредерика Шопена и через час вылетит в Киев. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Порошенко в аэропорту ожидали несколько десятков журналистов. Отвечая на вопросы корреспондентов, он сказал, что не опасается ареста в Киеве. "За мной правда", - сказал экс-президент. "На моей стороне народ Украины, - добавил политик. - Я не готовился к аресту".

Бывший глава государства заранее зарегистрировался на рейс компании Wizz Air и сразу после прибытия в аэропорт отправился в зону контроля безопасности.

Ранее Порошенко сообщал, что прилетит в Киев 17 января рейсом этого авиаперевозчика из Варшавы. На этот же день назначено заседание Печерского районного суда Киева, на котором рассмотрят ходатайство о его аресте. Этот же суд 6 января арестовал имущество экс-президента. Порошенко подтвердил, что намерен прибыть на это заседание, однако выразил уверенность, что не будет арестован, поскольку для этого нет законных оснований. Однако если это все же произойдет, считает он, то это нанесет вред прежде всего действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Бывший президент является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. В декабре 2021 года следователи попытались вручить ему повестку, однако экс-президент их проигнорировал и в тот же день улетел в Турцию. В партии Порошенко сообщали, что ее лидер отбыл "в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".