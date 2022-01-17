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Премьер Японии заявил, что выступает за развитие отношений с Россией во всех областях

По словам Фумио Кисиды, Токио продолжит вести упорные переговоры с Москвой для подписания мирного договора

ТОКИО, 17 января. /ТАСС/. Япония намерена развивать весь комплекс отношений с Россией, включая сотрудничество в области энергетики, а также продолжать вести упорные переговоры с целью подписания мирного договора. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Фумио Кисида, выступая со своей программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

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"Мы будем развивать японо-российские отношения во всех областях, включая сотрудничество в области энергетики, чтобы способствовать нашим национальным интересам". - сказал он. Кисида также отметил, что Токио продолжит вести упорные переговоры с целью решения территориального вопроса и подписания мирного договора, взяв за основу имеющиеся двусторонние договоренности, включая достигнутые в Сингапуре в 2018 году.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент РФ Владимир Путин и тогдашний премьер Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора.

Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Как неоднократно заявляла российская сторона, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после заключения мирного договора.

Проблема похищенных граждан

Кисида заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном для решения проблемы японских граждан, похищенных разведкой этой страны. 

"Мы сделаем все возможное для скорейшего возвращения всех жертв похищений. Я сам полон решимости встретиться лицом к лицу с Ким Чен Ыном без каких-либо условий", - сказал он. Кисида подчеркнул, что Япония будет стремиться к нормализации дипломатических отношений с Пхеньяном. В то же время глава правительства отметил, что развитие ядерной и ракетной программ КНДР является "совершенно неприемлемым".

Говоря о Китае, Кисида подчеркнул, что Япония намерена выстраивать с ним конструктивное и стабильное сотрудничество, в особенности с учетом того, что в этом году отмечается 50 лет с момента установления дипломатических отношений между странами.

Токио по-прежнему требует от Пхеньяна решить проблему похищенных спецслужбами КНДР японских граждан. Этот вопрос является камнем преткновения в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

Развитие обороноспособности

Кисида заявил, что Япония будет развивать свою обороноспособность на фоне новых угроз безопасности, которые включают в себя изменения в военном балансе и продолжающиеся ракетные запуски КНДР.

"Принимая во внимание ракетные запуски [КНДР], односторонние попытки изменить статус-кво, быстрые изменения в военном балансе, вызовы в космосе, киберпространстве, правительство будет работать как единое целое для защиты нашей территории, территориальных вод, воздушного пространства, а также жизни и имущества нашего народа. В этом году мы намерены сформулировать новую стратегию национальной безопасности и среднесрочный план развития обороноспособности", - сказал он.

По словам Кисиды, Япония в связи с этим рассматривает всевозможные варианты укрепления обороны, "включая так называемую возможность нанесения превентивного удара по базам противника". Премьер в контексте обеспечения безопасности страны также подчеркнул важность стратегического альянса с США. Кроме того, он напомнил о подписании в начале 2022 года нового оборонного соглашения с Австралией. Речь идет о так называемом соглашении о взаимном доступе. Оно устанавливает юридические рамки, позволяющие военнослужащим двух стран совершать взаимные визиты с целью проведения совместных учений или обучения.

Япония последние несколько лет увеличивает расходы на оборону, что вызывает критику соседних стран. В следующем финансовом году (начнется в апреле 2022 года) ассигнования на эти цели, согласно проекту госбюджета, вырастут примерно на 50 млрд иен по сравнению с текущим годом и составят 5,37 трлн иен ($46,9 млрд по текущему курсу), что станет рекордно высоким показателем.

Более того, по данным газеты Nikkei, правительство Японии намерено в рамках следующего среднесрочного плана развития оборонного потенциала на период с 2023 по 2027 год довести уровень расходов на эти цели до рекордных 30 трлн иен ($262,8 млрд). По сравнению с текущей пятилеткой траты должны вырасти примерно на 10% из расчета 6 трлн иен в год. При этом в указанную сумму не входят расходы на содержание американских военных баз на территории Японии.

Теги
ЯпонияКНДРРоссияКисида, Фумио
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