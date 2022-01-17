Глава МИД Германии заявила, что ФРГ хочет стабильных отношений с Россией

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Кабмин ФРГ хочет стабильных отношений с РФ, у обеих стран длинный список тем для обсуждения. Об этом заявила в понедельник глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая вылетает на переговоры в Киев, а оттуда - в Москву.

"Во время моих переговоров в Москве мне будет важно обозначить позицию. Новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных тем, о которых нам надо говорить, длинный", - сказала она. Говоря о важных двусторонних темах, она перечислила науку, культуру, торговлю, возобновляемые источники энергии, борьбу с климатом.

Бербок заявила, что обсудит в Киеве инициативы по модернизации энергетического сектора Украины, а также предложения по защите киберпространства.

"В Киеве я хочу дать понять: мы не ведем никаких переговоров об Украине в обход Украины. И как новое федеральное правительство мы не просто продолжаем выполнять свои обязательства - сегодняшняя 30-я годовщина наших дипломатических отношений - хорошая возможность для обновления", - отметила Бербок.

"Для меня это, прежде всего, означает внести свой вклад в укрепление потенциала Украины. Поэтому я хочу поговорить об инициативах по устойчивой модернизации украинского энергетического сектора, о развитии рынка зеленого водорода и предложениях защиты киберпространства", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

Переговоры Бербок в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым запланированы на вторник, 18 января. В Киеве запланированы переговоры главы МИД ФРГ с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.