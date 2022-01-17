Токаев освободил Самата Абиша от должности первого заместителя председателя КНБ Казахстана

НУР-СУЛТАН, 17 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим распоряжением в понедельник освободил от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности республики Самата Абиша, который является племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщила пресс-служба Токаева.
"Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", - говорится в документе.