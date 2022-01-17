СМИ: главу МВД Франции возмутило фото манифестантов со вскинутыми вверх руками

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен потребовал расследовать поведение группы манифестантов, которые, согласно опубликованному им фото, вскидывали вверх руки - жест, похожий на нацистское приветствие. Об этом сообщает в понедельник газета Libération.

"Эта фотография с демонстрации противников санпропусков из так называемого движения "Патриоты", очень шокирует. По моей просьбе префектура полиции сообщила об этом в министерство юстиции, чтобы были приняты все необходимые меры", - цитирует министра издание. Отмечается, что фотография была сделана на марше, организованном бывшим вице-председателем правой партии "Национальное объединение" и экс-депутатом Европейского парламента Флорианом Филиппо, который заявил о намерении баллотироваться на выборах президента Франции в 2022 году.

Как утверждает газета, попавшие в кадр демонстранты - крайне правые активисты, которых насчитывалось около 200 человек - вскидывают руки в нацистском приветствии. Однако в комментариях к записи главы МВД в Twitter, где он опубликовал снимок, некоторые пользователи пишут, что в действительности эти демонстранты аплодировали и держали поднятыми вверх обе руки, подкрепляя свои слова видеозаписью этого момента. Сам министр, впрочем, не поясняет, что именно его смутило на этом фото, о "нацистском приветствии" говорится лишь в публикациях СМИ.

Акции протеста против санитарных пропусков и обязательной вакцинации собрали в минувшую субботу во французских городах 54 тыс. демонстрантов - это в два раза меньше числа участников аналогичных акций 8 января. Демонстрации прошли на фоне обсуждения в Сенате (верхней палате парламента) законопроекта, предусматривающего замену санитарного пропуска вакцинным. Согласно документу, такой пропуск будет обязателен для доступа в музеи, театры, кафе, рестораны и при поездках на дальние расстояния. В отличие от действующего сейчас санитарного пропуска, он будет выдаваться только на основании полной вакцинации (две основные инъекции разрешенных в ЕС препаратов и бустерная прививка).

16 января Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило в окончательном чтении законопроект о вакцинных пропусках. Однако группа из 60 парламентариев обратилась в Конституционный совет с просьбой проверить одобренный парламентом документ на соответствие конституции.