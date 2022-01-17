СМИ: Индия начала развертывать один из закупленных у России комплексов С-400

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 января. /ТАСС/. Индия приступила к развертыванию первого полкового комплекса российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", он будет поставлен на боевое дежурство в начале апреля. Об этом в понедельник сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

По их данным, ВС Индии планируют принять на вооружение пять закупленных у России полков С-400 к началу 2023 года. Все они будут использоваться для отражения воздушной угрозы со стороны Китая. Ранее сообщалось, что первый полк ЗРК будет дислоцироваться в штате Пенджаб на западной границе с Пакистаном.

Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у РФ современные системы вооружений и военной техники, в соответствии с принятым в 2017 году законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с, а также уничтожать цели на высоте до 30 км.