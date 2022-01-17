Климкин не ожидает прорывов от визита главы МИД Германии в Киев

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Бывший глава МИД Украины, экс-посол в ФРГ Павел Климкин признал, что у него нет особых ожиданий от визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая посетит в понедельник Киев перед поездкой в Москву.

"Бербок постарается понять, что происходит вокруг Украины, и услышать это от Киева и Москвы. Своеобразная разведка боем. Берлин может предложить новые встречи "нормандского формата" плюс инвестиции, в частности зеленые, может гарантировать транзит через Украину. На что-то другое трудно рассчитывать", - отметил Климкин в опубликованном в понедельник комментарии изданию "Главком".

По мнению бывшего министра иностранных дел, у нового канцлера Германии Олафа Шольца есть возможность взглянуть на политику в отношении Украины с нового ракурса, "учитывая, но не копируя наследие [экс-канцлера Ангелы] Меркель". "С другой стороны, он ограничен необходимостью поддержания как политического, так и делового диалога с Россией. Меркель хотела вести дискуссии с [президентом РФ Владимиром] Путиным напрямую, без США, Шольц вряд ли на это пойдет", - полагает Климкин.

По его словам, "без массивной эскалации сложно ожидать изменения позиции Берлина относительно "Северного потока - 2". "Отношение к перспективе членства в ЕС также в ближайшее время не изменится. Важно сконцентрироваться на генерации волны германских инвестиций на Украине. Только когда немецкому бизнесу будет что терять на Украине, он будет лоббировать нашу европейскую перспективу", - уверен экс-министр.

17 января министр иностранных дел Германии посетит Киев, где проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. Бербок также планирует встретиться с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ. Во второй половине дня глава МИД Германии отправится в Москву, где 18 января проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Перед отлетом в Киев Бербок заявила о намерении обсудить инициативы по модернизации энергетического сектора Украины и предложения по защите киберпространства.