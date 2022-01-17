На юге Казахстана вблизи госграницы обнаружили схрон с огнестрельным оружием

НУР-СУЛТАН, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) обнаружили вблизи государственной границы на юге республики схрон с огнестрельным оружием. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба КНБ.

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"Департаментом Пограничной службы КНБ по Жамбылской области в 2 км от государственной границы обнаружен схрон с огнестрельным оружием. Из тайника извлекли четыре пистолета, шесть единиц нарезного и гладкоствольного оружия", - говорится в сообщении.

По этому факту проводятся следственные действия.

В ведомстве также рассказали, что 14 января в пункте пропуска "Кордай" (автомобильный) на границе с Киргизией задержан гражданин этой республики, следовавший на легковом автомобиле. При досмотре в багажнике обнаружено 50 литерных печатей, четыре заграничных паспорта и 20 банковских карт. Задержанный передан в РОВД по Кордайскому району.