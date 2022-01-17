Новая столица Индонезии будет называться Нусантара

СИНГАПУР, 17 января. /ТАСС/. Новую столицу Индонезии, которая появится на юго-востоке острова Калимантан, решено назвать Нусантарой, что в переводе означает "архипелаг". Об этом министр планирования национального развития Сухарсо Моноарфа сообщил в понедельник на совещании правительства, посвященном вопросу переноса столицы страны.

"Я получил подтверждение и директиву президента [Джоко Видодо], новая столица будет называться Нусантара", - цитирует телеканал CNA министра. По его словам, "это название широко известно за пределами Индонезии и коротко характеризует государство как архипелаг".

Президент Видодо объявил о планах переноса столицы Индонезии из Джакарты в 2019 году. На эти цели было выделено почти $32 млрд. Однако из-за пандемии коронавируса реализация проекта была приостановлена, ее планируется возобновить через два года.

Индонезия расположена на крупнейшем в мире архипелаге, который состоит из 18 тыс. островов.