МИНСК, 17 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что у границ Белоруссии идет наращивание войск Украины, передает агентство БелТА.

Он также заявил, что в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих. "По данным на настоящее время, в Польше на границе с Беларусью и Прибалтике сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих с техникой, вооружением и так далее", - сказал Лукашенко в понедельник на совещании, на котором обсуждался замысел совместного оперативного учения Вооруженных сил Белоруссии и России.

Около 8-10 тыс. американских военных находятся на территории Польши и стран Балтии, сказал белорусский лидер.

"На территории Польши и стран Балтии на ротационной основе находится от 8 до 10 тысяч военнослужащих США. Американцам-то здесь что делать? Чего нас, Россию упрекать, что мы какие-то там маневры проводим, учения и так далее, если вы за тридевять земель сюда приперлись? Что вы здесь делать будете?" - заметил Лукашенко. Белорусский президент заявил, что "отдельные "горячие головы" уже открыто призывают к войне". "Мы слышим эти заявления", - уточнил он.

Лукашенко заявил, что Польша обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения.

"Варшава обратилась к руководству Североатлантического блока, который сейчас в переговорах телепается с Россией, хотят, действительно, Россия права, - заволокитить, замять все эти переговоры, идеи и преподнести как будто ничего не происходит, а мы видим, что происходит, с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения, - сказал Лукашенко. - Как люди военные мы сразу задаем вопрос: зачем?".