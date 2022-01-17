МИД Китая высоко оценил слова Лаврова об отношениях Москвы и Пекина

ПЕКИН, 17 января. /ТАСС/. Китай высоко ценит высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о китайско-российских отношениях. Об этом в понедельник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Что сказал Лавров на пресс-конференции

"Запрягали мы очень долго, пора нам уже ехать".

"Запрягали мы очень долго, пора нам уже ехать". Что сказал Лавров на пресс-конференции

"Мы обратили внимание на последние высказывания министра иностранных дел [РФ Сергея] Лаврова о китайско-российских отношениях и высоко ценим их", - сказал Чжао Лицзянь.

"Мы неоднократно повторяли, что китайско-российские отношения не имеют пределов", - продолжил дипломат. Как указал он, КНР и РФ создали механизмы обменов на высоком уровне, среди которых ежегодные обмены между лидерами двух стран, регулярные встречи премьер-министров, сотрудничество законодательных органов.

Чжао Лицзянь отметил, что будучи постоянными членами СБ ООН Китай и Россия всегда твердо защищали систему международных отношений с центральной ролью ООН и международный порядок, основанный на принципах международного права.

"Китайская сторона готова вместе с международным сообществом, включая российскую сторону, непреклонно претворять в жизнь истинный мультилатерализм, продолжать содействовать демократизации международных отношений, чтобы содействовать строительству международных отношений нового типа", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

14 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году заявил, что отношения России и Китая "отличает насыщенная двусторонняя повестка дня и уникальная архитектура двусторонних связей, какой у России нет практически ни с кем больше".