В Иране заявили, что принимают меры для открытия посольства в Саудовской Аравии

ТЕГЕРАН, 17 января. /ТАСС/. Иранская сторона готова возобновить работу своего посольства в Саудовской Аравии и будет принимать соответствующие меры, однако окончательное решение на этот счет зависит от Эр-Рияда. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД исламской республики Саид Хатибзаде.

"Иран готов открыть свое посольство в Саудовской Аравии, но зависит это от саудовской стороны и ее действий, - цитирует его пресс-служба ведомства. - Мы предпримем все подготовительные действия, чтобы этот путь увенчался успехом".

По словам дипломата, "в настоящий момент Тегеран сосредоточен на запуске работы представительства Ирана в Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде". "Наши дипломаты получили визы, после чего это стало возможным", - добавил он.

В понедельник иранские СМИ сообщили, что три дипломата республики приступили к работе в городе Джидда в Саудовской Аравии, чтобы открыть представительство страны в ОИС.

Тегеран и Эр-Рияд в течение нескольких месяцев ведут переговоры о нормализации отношений. Четыре встречи представителей государств прошли в Багдаде. Стороны также контактировали на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 21 июня прошлого года новый президент Ирана Эбрахим Раиси на первой пресс-конференции после выборов заявил, что никаких препятствий для диалога между Тегераном и Эр-Риядом нет.