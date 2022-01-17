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Протесты в Казахстане
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Данные о действовавших в Казахстане террористах опубликуют по окончании следствия

Государственный секретарь республики Ерлан Карин сообщил, что по фактам терроризма уже завели несколько десятков уголовных дел

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Информация о международных террористических группировках, участвовавших в беспорядках в Казахстане, будет обнародована после окончания следствия. Об этом заявил в понедельник государственный секретарь республики Ерлан Карин в эфире телеканала "Россия-24".

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"Власти заинтересованы в составлении всей полной картины событий 4 и 5 января, поэтому по результатам следствия, конечно, будет дана вся необходимая информация для СМИ, для общественности, для граждан", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли обнародована информация о международных террористических группировках, причастных к беспорядкам в Казахстане.

По его словам, только по фактам терроризма на данный момент заведено несколько десятков уголовных дел.

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