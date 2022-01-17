Партия "Шор" предложила вынести вотум недоверия правительству Молдавии из-за энергокризиса

КИШИНЕВ, 17 января. /ТАСС/. Оппозиционная молдавская партия "Шор" предложила выдвинуть вотум недоверия правительству Молдавии из-за кризиса в сфере энергетики. Об этом сообщил в понедельник лидер партии Илан Шор.

"Фракция партии "Шор" призывает поддержать парламентскую фракцию Блока коммунистов и социалистов о созыве внеочередного парламентского заседания и предлагает следующую повестку дня: начало процедуры выдвижения, обсуждение и вынесение вотума недоверия деятельности правительства; создание специальной парламентской комиссии для определения оптимальных решений по выходу из энергетического кризиса", - написал Шор в Facebook.

Он также предложил принять срочные меры для компенсации роста тарифов и цен для граждан и начать переговоры с руководством России о возможности снизить цену на поставляемый в Молдавию газ.

Партии "Шор" располагает шестью мандатами в парламенте, у Блока коммунистов и социалистов 32 депутата, что достаточно для выдвижения вотума недоверия оппозицией, для которого необходима поддержка одной трети из 101 парламентария. Но чтобы отправить кабинет в отставку необходимы голоса большинства депутатов.

В январе закупочная цена на газ для Молдавии выросла до $646, в связи с чем власти республики просят "Газпром" отстрочить оплату поставки газа, чтобы погасить задолженность перед российским концерном за счет кредита.

"Газпром" и "Молдовагаз" в конце октября продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет. Он был подписан практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. Однако уже в ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат и понадобилась отсрочка, которая позволила правительству одобрить поправки в госбюджет, чтобы погасить долг в размере $74 млн. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.